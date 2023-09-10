Сборная Канады впервые в истории стала призером Кубка мира по баскетболу

Американцы остались без медалей чемпионата мира второй раз подряд

ТАСС, 10 сентября. Сборная Канады со счетом 127:118 в овертайме обыграла команду США в матче за третье место Кубка мира по баскетболу. Встреча прошла в Маниле.

Самым результативным игроком матча стал канадец Диллон Брукс, набравший 39 очков. У американцев больше всех очков на счету Энтони Эдвардса (24). Защитник канадской сборной Шэй Гилджес-Александр записал на свой счет дабл-дабл (31 очко, 12 передач).

Канадцы ранее никогда не выигрывали медали Кубка мира. Лучшим достижением сборной было шестое место (1982, 1986). Сборная США осталась без наград мирового первенства второй раз подряд. В 2019 году американцы не смогли преодолеть четвертьфинальную стадию турнира, уступив сборной Франции. До этого они дважды становились обладателями трофея (2010, 2014). Прежде лишь один раз в истории американцы оставались без наград на двух и более мировых первенствах подряд (1963, 1967, 1970).

Позднее в воскресенье в финале турнира сборная Германии сыграет с командой Сербии. Матч запланирован на 15:40 мск.

Кубок мира по баскетболу ранее носил название чемпионат мира. Самыми титулованными являются сборные США и Югославии, они выиграли турнир по пять раз. Действующим победителем Кубка мира является сборная Испании, в финале турнира 2019 года она обыграла команду Аргентины (95:75). Сборная России дважды становилась серебряным призером соревнований (1994, 1998).

1 марта 2022 года Международная федерация баскетбола временно отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Команды были исключены из числа участников квалификационного турнира к Кубку мира.