Флика уволили с поста главного тренера сборной Германии после пяти матчей без побед подряд

Глава Германского футбольного союза назвал разочаровывающими последние результаты сборной - хозяйки чемпионата Европы 2024 года

ТАСС, 10 сентября. Ханс-Дитер Флик покинул пост главного тренера сборной Германии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Германского футбольного союза (DFB).

"Комитеты согласились, что сборная Германии нуждается в новом импульсе после недавних разочаровывающих результатов, - приводит пресс-служба слова президента DFB Берндта Нойендорфа. - Лично для меня это одно из самых трудных решений за время моего пребывания на посту. Потому что я ценю Ханси Флика и его помощников как футбольных экспертов и людей. Но спортивные успехи являются главным приоритетом для DFB, поэтому такое решение было неизбежным".

Исполняющим обязанности главного тренера будет Руди Фёллер.

Сборная Германии примет участие в чемпионате Европы 2024 года на правах страны-хозяйки. Немцы не проходят отбор на турнир. Победа над сборной Перу в мартовском товарищеском матче является последним выигранным матчем команды. С тех пор сборная Германии уступила командам Бельгии (2:3), Польши (0:1), Колумбии (0:2), Японии (1:4), а также сыграла вничью со сборной Украины (3:3).

Флику 58 лет, он возглавил сборную Германии после прошлого чемпионата Европы, в августе 2021 года. Под его руководством команда не смогла выйти из группы с командами Испании, Японии и Коста-Рики на чемпионате мира 2022 года в Катаре. В 2014 году он стал со сборной Германии чемпионом мира в качестве ассистента главного тренера Йоахима Лёва. В этой должности он работал с 2006 по 2014 год.

Ранее Флик работал в мюнхенской "Баварии", с которой дважды выиграл чемпионат Германии, а также по разу стал обладателем кубка и суперкубка страны, Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА. В сезоне-2019/20 специалисту удалось завоевать так называемый требл - выиграть чемпионат и кубок страны, а также Лигу чемпионов. Он также возглавлял "Бамменталь" и "Хоффенхайм".