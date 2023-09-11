В Китае заинтересованы в проведении фиджитал-игр

Колин Чжэн отметил, что китайская молодежь с энтузиазмом восприняла возможность принять участие в "Играх будущего"

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Китайские города заинтересованы в проведении фиджитал-игр. Об этом на сессии "Инновационный спорт: гармоничное развитие молодежи в стиле "фиджитал" Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил представитель проекта "Игры будущего" в Китае Колин Чжэн.

"Китайская молодежь с энтузиазмом восприняла возможность принять участие в "Играх будущего", - сказал Колин Чжэн. - Влияние "Игр будущего" в Китае растет. Отмечу, что наши города первого уровня проявляют интерес к проведению у себя фиджитал-игр".

Организаторы "Игр будущего" увеличили количество дисциплин на предстоящем турнире. "23 февраля будет церемония открытия "Игр будущего", но сами соревнования начнутся на два дня раньше, - рассказал руководитель проекта Игорь Столяров. - Так что теперь у нас будет 11 дней соревнований, а не 9. Уже определены 12 спортивных объектов в Казани, где пройдут соревнования. Мы увеличили количество дисциплин: к 16 спортивным дисциплинам добавили еще 5 в расширенную программу. Выступят 256 команд и 2 000 спортсменов, более 100 стран-участников".

Первые "Игры будущего" пройдут с 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.