11 сентября, 00:37
US Open

Матыцин назвал прекрасным выступление Медведева на US Open

Российский теннисист дошел до финала, где уступил Новаку Джоковичу

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Даниил Медведев прекрасно выступил на Открытом чемпионате США (US Open). Такое мнение ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

Медведев в финале уступил сербу Новаку Джоковичу со счетом 3:6, 6:7 (5:7), 3:6.

"Даниил Медведев прекрасно выступил на US Open", - сказал министр спорта.

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 побед на турнирах под эгидой организации, 6 из которых он одержал в текущем сезоне.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ. 

Теги:
US OpenМедведев, Даниил СергеевичМатыцин, Олег Васильевич
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