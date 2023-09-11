Шишкарев заявил, что у Федерации гандбола России отозвали приглашение на конгресс IHF

Пять стран поставили планировали бойкотировать конгресс в случае допуска российских делегатов, отметил Сергей Шишкарев

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Международная федерация гандбола (IHF) отозвала приглашение на конгресс организации у Федерации гандбола России (ФГР). Об этом на панельной дискуссии "Спортивный Дальний", проходящей в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил председатель высшего совета ФГР Сергей Шишкарев.

"На этой неделе состоится конгресс IHF, у нас было приглашение, планировали отправить гендиректора ФГР (Льва Воронина - прим. ТАСС) и одного из заместителей. В пятницу получили звонок, нас попросили не приезжать. Пять стран поставили ультиматум: если Россия приедет, будут бойкотировать. С украинцами у нас более нейтральные отношения, они бы не стали возражать, но прибалтийские друзья и Польша выступили с ультиматумом", - заявил Шишкарев.

В 2022 году IHF отстранила российские сборные от участия в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине. Мужская и женская сборная России лишились шансов на участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже.