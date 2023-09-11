Во время матча сборных России и Катара в чаше стадиона будет работать система охлаждения

Ожидается, что температура воздуха к началу матча будет около 35 градусов тепла

ДОХА, 11 сентября. /ТАСС/. Товарищеский матч между футбольными сборными России и Катара в городе Эль-Вакра пройдет при комфортной для игры температуре благодаря системе охлаждения на местном стадионе "Эль-Джануб". Об этом ТАСС сообщили в Футбольной ассоциации Катара.

"Безусловно, система охлаждения будет работать", - сообщили в национальной федерации.

Матч между сборными Катара и России пройдет 12 сентября, начало встречи - в 18:15 мск. Ожидается, что температура воздуха к началу матча будет около 35 градусов тепла.

Система кондиционирования на "Эль-Джануб" способна охлаждать воздух в чаше стадиона до 18 градусов, непосредственно у игрового поля - до 20 градусов.

Основная сборная России прибыла в Катар в воскресенье, в понедельник вечером она проведет тренировочное занятие на стадионе.

Национальная команда России из игроков не старше 23 лет 11 сентября в Суэце проведет второй товарищеский матч с олимпийской сборной Египта. В первой встрече (1:1) 7 сентября команды играли при 40-градусной жаре, поскольку на местном стадионе отсутствует система охлаждения. Главный тренер сборной России Валерий Карпин после игры отметил, что "в такую жару стоять на бровке не очень комфортно, не говоря уже о том, чтобы бегать".