Допинг-тест чемпиона мира 2018 года по футболу Погба дал положительный результат

В пробе обнаружен слишком высокий уровень тестостерона

ТАСС, 11 сентября. Допинг-тест французского футболиста "Ювентуса" Поля Погба дал положительный результат на тестостерон после матча первого тура чемпионата Италии с "Удинезе". Об этом сообщает агентство ANSA.

Встреча состоялась 20 августа и завершилась победой "Ювентуса" со счетом 3:0. Согласно кодексу Всемирного антидопингового агентства, Погба грозит дисквалификация сроком на четыре года.

Погба 30 лет, он является чемпионом мира 2018 года и серебряным призером чемпионата Европы 2016 года. По ходу карьеры футболист также выступал за английский "Манчестер Юнайтед". Он является победителем Лиги Европы (2017), четырехкратным чемпионом Италии, два раза выигрывал кубок страны.

В текущем сезоне Погба принял участия в двух матчах чемпионата Италии. "Ювентус" после трех туров набрал 7 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице.