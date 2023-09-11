Матыцин уверен в эффективном продвижении российских товаров в спорте

Российский экспортный центр представил новый формат продвижения российской продукции под национальным брендом "Сделано в России" на Международной владивостокской регате в рамках ВЭФ

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин уверен в эффективном продвижении российских товаров в рамках межгосударственных контактов с партнерами из стран СНГ, БРИКС, ШОС. Комментарий Матыцина предоставила ТАСС пресс-служба Минспорта.

Российский экспортный центр (РЭЦ) представил новый формат продвижения российской продукции под национальным брендом "Сделано в России" на Международной владивостокской регате в рамках ВЭФ.

"Министерство спорта Российской Федерации осознает важность взаимодействия с Российским экспортным центром. Наше сотрудничество будет развиваться на площадках спортивных соревнований, организуемых на территории России в открытом формате, - Игры БРИКС, Игры дружбы, "Игры будущего", а также в отдельных видах спорта. Уверен, что продвижение российских товаров станет эффективным в рамках наших межгосударственных контактов с партнерами из стран СНГ, БРИКС, ШОС. Здоровый образ жизни становится популярным в молодежной среде, поэтому важно также привлекать к нашему сотрудничеству организации студенческого спорта и волонтерское движение", - отметил Матыцин.

"Наша акция "Российские товары - для чемпионов" на регате - один из примеров того, какие инструменты продвижения доступны компаниям за рубежом под брендом "Сделано в России". Одна из ключевых потребностей российского экспортера сегодня, особенно сегмента МСП [малого и среднего предпринимательства], - это помощь в продвижении и поиске каналов сбыта. Проект дает реальную маркетинговую поддержку за рубежом, основанную на государственной принадлежности нашей продукции", - сказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

В будущем РЭЦ намерен масштабировать аналогичные акции по продвижению национального бренда "Сделано в России" и российского спорта совместно с Министерством спорта РФ и профильными спортивными федерациями. Соответствующее соглашение на полях ВЭФ подписали Никишина и Матыцин.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.