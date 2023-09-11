В Таиланде задержали бойца UFC Хусейна Асхабова

Как передает портал Phuket News, Асхабов, его брат Хасан и еще трое человек ворвались на виллу итальянского гражданина, держали его связанным с кляпом во рту и избивали, добиваясь информации о драгоценностях

ТАСС, 11 сентября. Российский боец смешанного стиля (ММА) Хусейн Асхабов, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), задержан в Таиланде. Об этом сообщает портал Phuket News.

По информации источника, Хусейн Асхабов, его брат Хасан и еще трое человек ворвались на виллу итальянского гражданина на Пхукете, держали его связанным с кляпом во рту и избивали его, добиваясь информации о драгоценностях. В итоге им удалось украсть у итальянца имущества на сумму свыше 12 млн тайских батов (свыше $338 тыс.).

Асхабовы были задержаны, им грозит несколько лет тюрьмы. Издание не уточняет, были ли нападавшими братья Асхабовы, но отмечается, что полиция считает их причастными к инциденту.

28-летний Асхабов является уроженцем Чеченской республики, сейчас представляет Францию, тренируется в Таиланде. На его счету в ММА 23 победы и 1 поражение. 7 октября Асхабов должен встретиться с американцем Даниэлем Пинедой на турнире UFC в Лас-Вегасе.