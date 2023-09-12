Журова призвала олимпийские виды спорта развиваться по примеру футбола

Если олимпийское движение хочет существовать дальше, нельзя, чтобы политики продвигали свои инициативы, считает депутат

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Олимпийские виды спорта должны развиваться внутри России по примеру футбола и хоккея. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.

"Мы все сами это прекрасно понимаем, спортсмены в том числе, - сказала Журова. - Принципы олимпизма, заложенные в хартии, стираются. Если олимпийское движение хочет существовать дальше, нельзя, чтобы политики продвигали свои инициативы. Сейчас получается, что олимпийское движение кого-то исключает, нарушает их права".

"Пока Международный олимпийский комитет пытается держаться, но уже начинает деградировать. Наших спортсменов нужно поддерживать внутри страны. Мы же можем жить в футболе без международных соревнований, хотя хочется, чтобы наши команды выступали в еврокубках и выигрывали. Но внутри страны мы развили Континентальную хоккейную лигу и Российскую премьер-лигу, есть интерес, баталии. Нужно так же сделать и с другими видами спорта, если с этими можем", - добавила Журова.

Ранее президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке заявил, что каждый российский спортсмен должен сам выбирать, менять ли спортивное гражданство. Президент также отметил, что современное международное олимпийское движение "попало в ловушку финансовых интересов" и утратило свою главную функцию - объединять людей. Путин заявил, что это повлечет за собой создание альтернативных спортивных движений.