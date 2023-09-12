Дмитрий Скопинцев оценил дебют за сборную России по футболу

По словам защитника "Динамо", он получил эмоции, которые нельзя ни с чем сравнить

ЭЛЬ-ВАКРА /Катар/, 12 сентября. /ТАСС/. Футболист московского "Динамо" Дмитрий Скопинцев очень рад дебютировать за сборную России, однако он расстроен тем, что она не одержала победу в товарищеском матче с командой Катара. Об этом он рассказал журналистам после окончания встречи.

Во вторник сборные Катара и России завершили товарищеский матч со счетом 1:1, встреча прошла в Эль-Вакре.

"Эти эмоции ни с чем не сравнить, это то, ради чего хочется играть в футбол и прогрессировать, - сказал Скопинцев. - Я рад оказаться здесь и сыграть свой первый матч. Надеюсь, они еще будут. Но для этого надо побеждать и лучше играть".

"Результат матча в большей степени расстраивает, потому что хотели победить и все для этого делали. Мы знаем, что нам нужно улучшить за этот месяц до следующего сбора, чтобы одерживать победы", - добавил 26-летний игрок.