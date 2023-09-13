Чемпионка Франции по настольному теннису Тайлакова продолжит карьеру в "Метце"

Спортсменка рассказала, что во Франции сильный чемпионат

МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Член сборной России по настольному теннису Мария Тайлакова продолжит играть за французский "Метц" в следующем сезоне. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

В прошлом сезоне Тайлакова стала чемпионкой Франции, а также вышла в финал Лиги чемпионов в составе "Метца".

"Я очень рада, что у меня была возможность играть во Франции. Там сильный чемпионат, игра там компенсирует нехватку международных соревнований. Своим выступлением в этом году я довольна, мне удавалось обыгрывать соперниц из топ-50 мирового рейтинга", - сказала Тайлакова.

"В следующем году я снова буду там играть. На следующий сезон у нас задача выступить не хуже, чем в предыдущем", - добавила собеседница агентства.

Тайлаковой 22 года, в 2017 году в составе сборной России она завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы. В 2023 году она стала чемпионкой России в командном и смешанном парном разрядах, а также выиграла серебро в женском одиночном турнире. На данный момент Тайлакова является первой ракеткой страны.