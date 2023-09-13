Специалист возглавлял команду с января

ТАСС, 13 сентября. Португальский специалист Фернанду Сантуш покинул пост главного тренера сборной Польши по футболу. Об этом сообщила пресс-служба Польского футбольного союза (PZPN).

"Я хотел бы поблагодарить Сантуша за работу с нашей сборной и пожелать ему удачи в следующих спортивных соревнованиях", - заявил глава PZPN Цезарий Кулеша. В сообщении пресс-службы говорится, что PZPN занимается поиском нового главного тренера команды.

Сантуш возглавлял сборную Польши с января 2023 года. На посту он провел пять матчей отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года в Германии: под его руководством команда дома обыграла сборные Албании (1:0) и Фарерских островов (2:0) и на выезде проиграла командам Чехии (1:3), Молдавии (2:3) и Албании (1:3). Также при Сантуше поляки обыграли сборную Германии в домашнем товарищеском матче (1:0).

Сборная Польши занимает четвертое место в группе Е отборочного турнира чемпионата Европы. На счету команды 6 очков в 5 матчах. Первое место занимает команда Албании (10 очков; 5 матчей), второе - сборная Чехии (8; 4), третье - Молдавии (8; 5), на последнем, пятом месте располагается команда Фарерских островов (1; 5).

Сантушу 68 лет, с 2014 по 2022 год он возглавлял сборную Португалии, с которой выиграл Евро-2016, а также стал победителем Лиги наций в 2019 году. С 2010 по 2014 год Сантуш тренировал сборную Греции, до этого работал в португальских "Порту", "Бенфике", "Спортинге", "Эшториле" и "Эштреле", греческих АЕКе, "Панатинаикосе" и ПАОКе.