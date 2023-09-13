13 сентября, 16:32
Мировой футбол

Чемпион Европы по футболу Верратти перешел из ПСЖ в катарский "Аль-Араби"

Итальянец с 2012 года он выступал за "Пари Сен-Жермен"

ТАСС, 13 сентября. Чемпион Европы по футболу в составе сборной Италии Марко Верратти подписал контракт с катарским клубом "Аль-Араби". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

О сроках контракта с полузащитником не сообщается.

Верратти 30 лет, с 2012 года он выступал за "Пари Сен-Жермен", в составе команды он девять раз стал чемпионом Франции и девять раз обладателем суперкубка страны, а также шесть раз - обладателем Кубка Франции. В составе ПСЖ он провел 416 матчей, забил 11 голов и отдал 61 голевую передачу. В 2021 году в составе сборной Италии полузащитник стал чемпионом Европы, в 2021 и 2023 годах - бронзовым призером Лиги наций. 

Теги:
КатарМировой футбол
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