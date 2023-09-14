Черчесов планирует найти замену Ромащенко в своем штабе, когда определится с командой

Мирослав Ромащенко 18 августа стал главным тренером грозненского "Ахмата"

ТАСС, 14 сентября. Экс-главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов найдет замену бывшему ассистенту Мирославу Ромащенко, когда прояснится вопрос с новым местом работы. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Когда появится конкретика с новым местом работы, тогда и с помощниками наступит ясность. Мы многое прошли вместе за последние годы, но раз ему поступило предложение, и он его рассмотрел, то имел на это полное право. Раз Мирослав принял такое решение, значит, был к этому внутренне готов. Можно только пожелать ему удачи в новой роли и поддержать его", - сказал Черчесов.

18 августа Ромащенко был назначен на пост главного тренера грозненского "Ахмата", до этого специалист работал в тренерском штабе Черчесова в "Ахмате", пермском "Амкаре", московском "Динамо", польской "Легии", венгерском "Ференцвароше", а также в сборной России.

Черчесову 60 лет, он возглавлял "Ференцварош" с декабря 2021 года по июль 2023-го, за это время клуб дважды стал чемпионом Венгрии и один раз выиграл кубок страны. В сезоне-2022/23 команда под его руководством стала чемпионом Венгрии и впервые за 47 лет вышла в плей-офф еврокубков. В 1/8 финала Лиги Европы венгерский клуб по сумме двух матчей уступил германскому "Байеру" (0:2, 0:2). С августа 2016 по июль 2021 года Черчесов работал главным тренером сборной России, под его руководством национальная команда на домашнем чемпионате мира 2018 года дошла до 1/4 финала, где уступила в серии пенальти команде Хорватии.