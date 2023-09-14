Мустафина считает, что российские спортсмены должны выступать даже в нейтральном статусе

Если спортсмены не будут выступать, то у них не будет карьеры, отметила двукратная олимпийская чемпионка

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Российским спортсменам нужно участвовать в международных соревнованиях даже в нейтральном статусе. Такое мнение ТАСС высказала двукратная олимпийская чемпионка и старший тренер женской юниорской сборной России по спортивной гимнастике Алия Мустафина.

"Если спортсмен хочет выступать, обязательно надо выступать. Я сама тренирую детей. И понимаю, что если они не будут выступать, то ничего не получится. У них карьеры не будет. Поэтому даже в нейтральном статусе, если спортсменов поддержит спортивное руководство, нужно выступать", - сказала Мустафина.

Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил на Восточном экономическом форуме, что в вопросе участия спортсменов в Олимпийских играх нужно прежде всего руководствоваться интересами спортсменов.

В конце марта 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские атлеты не должны быть представлены в командных видах спорта. На данный момент МОК не принял окончательного решения по допуску российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже.