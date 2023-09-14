Левитин прокомментировал высказывания НОК Украины о погибших спортсменах

Помощник президента отметил, что в регионах Донбасса полностью отсутствует спортивная инфраструктура в результате действий Украины

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Помощник президента РФ Игорь Левитин призвал не забывать о последствиях для спорта в регионах Донбасса от действий украинского режима.

"Украина на всех заседаниях, в которых она участвует, обозначает, сколько спортсменов погибло в ходе СВО, но восемь лет Украина уничтожала регионы Донбасса, - сказал Левитин, выступая на расширенном заседании комиссии спортсменов Олимпийского комитета России. - Там тоже погибали спортсмены. Там полностью отсутствует спортивная инфраструктура, мы ее восстанавливаем. Мы об этом не говорим, но это неправильно. Важно смотреть, какая судьба у коллег, которые восемь лет жили под жестким насилием украинского режима".

Ранее представители Национального олимпийского комитета (НОК) Украины неоднократно высказывались на международных площадках о потерях в ходе специальной военной операции, подчеркивая гибель спортсменов страны.