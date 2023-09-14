Клубы КХЛ получат рекордные в истории лиги выплаты за сезон

Общие выплаты клубам составят 603,9 млн рублей

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Выплаты клубам Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по итогам сезона-2022/23 составят 603,9 млн рублей, в предыдущем сезоне выплаты составили 448,3 млн. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Базой формирования выплат являются доходы от продажи ТВ и беттинг-прав, а также отчисления от азартных игр. КХЛ отмечает, что в сезоне-2022/23 лига осуществила продажу телевизионных и беттинг-прав в девять стран вещания, включая Россию.

КХЛ сохранила порядок распределения между клубами доходов от ТВ и коммерческих прав. Наибольший вес при распределении имеют принципы участия в регулярном чемпионате (30%) и принцип телеспроса (40%). Доходы по спортивному принципу (30%) распределятся следующим образом: 15% отойдут участникам плей-офф, 7,5% - обладателю Кубка Гагарина, 4,5% - участникам регулярного чемпионата, 3% выплатят финалисту Кубка Гагарина.