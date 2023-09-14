Клубы КХЛ начали новый сезон без долгов

Команды в прошлом сезоне выполнили потолок и пол зарплат, подчеркнул президент лиги

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Клубы Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) начали новый сезон без долгов перед персоналом и хоккеистами. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров сообщил президент КХЛ Алексей Морозов.

"Финансовое состояние клубов улучшилось, мы вошли в сезон без долгов", - сказал Морозов.

Президент КХЛ также отметил, что все клубы в прошлом сезоне выполнили потолок и пол заработных плат.

Пол зарплат в сезоне-2022/23 был установлен на уровне 315 млн рублей. С сезона-2023/24 он составляет 405 млн рублей. Жесткий потолок зарплат в 900 млн рублей был введен в КХЛ с сезона-2020/21.