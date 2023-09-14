14 сентября, 16:21
КХЛ

"Ак Барс" проиграл "Салавату Юлаеву" в матче КХЛ. Шипачев повторил рекорд Мозякина

Форвард казанского клуба набрал 756-е очко в регулярных чемпионатах лиги

ТАСС, 14 сентября. Уфимский "Салават Юлаев" со счетом 3:2 обыграл казанский "Ак Барс" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Вячеслав Лещенко (11-я и 33-я минуты), Иван Дроздов (55). У проигравших отличились Дмитрий Кагарлицкий (4) и Станислав Галиев (7).

В эпизоде с первым голом "Ак Барса" результативной передачей отметился Вадим Шипачев. 36-летний нападающий набрал 756-е очко по системе "гол+пас" в регулярных чемпионатах КХЛ и повторил рекорд Сергея Мозякина по этому показателю. В КХЛ Шипачев ранее выступал за череповецкую "Северсталь", петербургский СКА и московское "Динамо".

Мозякин выступал с 1999 по 2021 год. Он является рекордсменом по набранным очкам в матчах регулярных чемпионатов России - 1 024.

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/23. Западная конференция

1

Торпедо

4

4

0

0

0

0

0

18-10

8

2

Динамо М

6

3

1

0

0

0

2

19-12

8

3

Куньлунь РС

6

3

1

0

0

0

2

16-15

8

4

Спартак

5

3

0

0

0

0

2

19-17

6

5

Сочи

6

2

1

0

0

0

3

16-18

6

6

Локомотив

5

2

1

0

0

0

2

10-15

6

7

Северсталь

4

2

0

0

0

1

1

19-17

5

8

ЦСКА

6

2

0

0

0

1

3

16-18

5

9

Динамо Мн

6

1

1

0

0

1

3

22-19

5

10

СКА

5

2

0

0

0

0

3

10-11

4

11

Витязь

5

0

0

1

0

0

4

9-19

2

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/23. Восточная конференция

1

Металлург

6

4

1

0

0

1

0

20-14

11

2

Автомобилист

6

3

1

0

0

1

1

17-10

9

3

Ак Барс

6

3

1

0

0

0

2

20-13

8

4

Авангард

5

2

2

0

0

0

1

14-12

8

5

Трактор

6

3

0

0

0

1

2

14-13

7

6

Салават Юлаев

5

3

0

0

0

0

2

13-10

6

7

Амур

6

2

1

0

0

0

3

16-17

6

8

Лада

6

2

0

0

0

1

3

13-15

5

9

Сибирь

5

0

1

1

1

0

2

9-14

5

10

Адмирал

5

1

0

0

1

1

2

12-15

4

11

Нефтехимик

5

1

0

0

0

1

3

11-19

3

12

Барыс

5

0

0

0

1

2

2

10-17

3

  

Теги:
КХЛ
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