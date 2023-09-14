"Ак Барс" проиграл "Салавату Юлаеву" в матче КХЛ. Шипачев повторил рекорд Мозякина

Форвард казанского клуба набрал 756-е очко в регулярных чемпионатах лиги

ТАСС, 14 сентября. Уфимский "Салават Юлаев" со счетом 3:2 обыграл казанский "Ак Барс" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Вячеслав Лещенко (11-я и 33-я минуты), Иван Дроздов (55). У проигравших отличились Дмитрий Кагарлицкий (4) и Станислав Галиев (7).

В эпизоде с первым голом "Ак Барса" результативной передачей отметился Вадим Шипачев. 36-летний нападающий набрал 756-е очко по системе "гол+пас" в регулярных чемпионатах КХЛ и повторил рекорд Сергея Мозякина по этому показателю. В КХЛ Шипачев ранее выступал за череповецкую "Северсталь", петербургский СКА и московское "Динамо".

Мозякин выступал с 1999 по 2021 год. Он является рекордсменом по набранным очкам в матчах регулярных чемпионатов России - 1 024.

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/23. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Торпедо 4 4 0 0 0 0 0 18-10 8 2 Динамо М 6 3 1 0 0 0 2 19-12 8 3 Куньлунь РС 6 3 1 0 0 0 2 16-15 8 4 Спартак 5 3 0 0 0 0 2 19-17 6 5 Сочи 6 2 1 0 0 0 3 16-18 6 6 Локомотив 5 2 1 0 0 0 2 10-15 6 7 Северсталь 4 2 0 0 0 1 1 19-17 5 8 ЦСКА 6 2 0 0 0 1 3 16-18 5 9 Динамо Мн 6 1 1 0 0 1 3 22-19 5 10 СКА 5 2 0 0 0 0 3 10-11 4 11 Витязь 5 0 0 1 0 0 4 9-19 2