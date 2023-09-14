"Ак Барс" проиграл "Салавату Юлаеву" в матче КХЛ. Шипачев повторил рекорд Мозякина

ТАСС, 14 сентября. Уфимский "Салават Юлаев" со счетом 3:2 обыграл казанский "Ак Барс" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Вячеслав Лещенко (11-я и 33-я минуты), Иван Дроздов (55). У проигравших отличились Дмитрий Кагарлицкий (4) и Станислав Галиев (7).
В эпизоде с первым голом "Ак Барса" результативной передачей отметился Вадим Шипачев. 36-летний нападающий набрал 756-е очко по системе "гол+пас" в регулярных чемпионатах КХЛ и повторил рекорд Сергея Мозякина по этому показателю. В КХЛ Шипачев ранее выступал за череповецкую "Северсталь", петербургский СКА и московское "Динамо".
Мозякин выступал с 1999 по 2021 год. Он является рекордсменом по набранным очкам в матчах регулярных чемпионатов России - 1 024.
1
Торпедо
4
4
0
0
0
0
0
18-10
8
2
Динамо М
6
3
1
0
0
0
2
19-12
8
3
Куньлунь РС
6
3
1
0
0
0
2
16-15
8
4
Спартак
5
3
0
0
0
0
2
19-17
6
5
Сочи
6
2
1
0
0
0
3
16-18
6
6
Локомотив
5
2
1
0
0
0
2
10-15
6
7
Северсталь
4
2
0
0
0
1
1
19-17
5
8
ЦСКА
6
2
0
0
0
1
3
16-18
5
9
Динамо Мн
6
1
1
0
0
1
3
22-19
5
10
СКА
5
2
0
0
0
0
3
10-11
4
11
Витязь
5
0
0
1
0
0
4
9-19
2
1
Металлург
6
4
1
0
0
1
0
20-14
11
2
Автомобилист
6
3
1
0
0
1
1
17-10
9
3
Ак Барс
6
3
1
0
0
0
2
20-13
8
4
Авангард
5
2
2
0
0
0
1
14-12
8
5
Трактор
6
3
0
0
0
1
2
14-13
7
6
Салават Юлаев
5
3
0
0
0
0
2
13-10
6
7
Амур
6
2
1
0
0
0
3
16-17
6
8
Лада
6
2
0
0
0
1
3
13-15
5
9
Сибирь
5
0
1
1
1
0
2
9-14
5
10
Адмирал
5
1
0
0
1
1
2
12-15
4
11
Нефтехимик
5
1
0
0
0
1
3
11-19
3
12
Барыс
5
0
0
0
1
2
2
10-17
3