Тренер Леонид Слуцкий может обжаловать решение комитета по этике РФС

Специалист был оштрафован и условно дисквалифицирован на год за высказывание в адрес журналиста

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий может обжаловать решение комитета по этике Российского футбольного союза (РФС). Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Андрей Стукалов.

14 сентября комитет по этике РФС оштрафовал Слуцкого на 100 тыс. рублей и запретил ему осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на один год условно за высказывания в адрес журналиста "РБ Спорт" Виталия Бородина.

"Леонид Слуцкий может обратиться в апелляционный комитет в течение трех дней с момента получения полного решения, - сказал Стукалов. - Думаю, что оно будет готово на следующей неделе. Леонид Викторович на заседании рассказал, что считает, что комитет по этике не должен был рассматривать этот вопрос".

12 августа московский "Локомотив" на своем поле сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" со счетом 1:1 в матче четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Нападающий железнодорожников Артем Дзюба пропустил игру из-за повреждения. После матча Бородин спросил у нападающего, не обидно ли ему было слышать от тренера Игоря Шалимова, что он не забьет больше двух мячей с игры в осенней части чемпионата России. Нападающий грубо ответил представителю СМИ.

Этот эпизод рассматривал контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС), который дисквалифицировал Дзюбу на два матча условно, а также назначил штраф в размере 50 тыс. рублей. До заседания КДК РФС Слуцкий грубо прокомментировал эту ситуацию в программе "Коммент. Шоу".

Слуцкому 52 года, он является членом комитета сборных РФС. Последним местом работы Слуцкого был казанский "Рубин", который специалист покинул в 2022 году. Ранее он был главным тренером нидерландского "Витесса", английского "Халл Сити", сборной России, ЦСКА, самарских "Крыльев Советов", "Москвы", "Уралана", полтавского "Динамо" и волгоградской "Олимпии". Вместе с ЦСКА Слуцкий три раза становился чемпионом России, по два раза обладателем кубка и суперкубка страны.