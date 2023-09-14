Футболистов юниорской команды "Реала" арестовали за рассылку видео сексуального характера

ТАСС, 14 сентября. Испанская полиция арестовала как минимум трех футболистов юниорской команды мадридского "Реала" по подозрению в распространении видео сексуального характера с участием несовершеннолетнего. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя полиции.

Имена игроков и возрастная категория команды не разглашаются.

Ранее газета El Confidencial со ссылкой на источники сообщила, что арестованы трое игроков молодежной академии, резервной команды и третьей команды, а дело возбуждено на основании заявления в полицию, поданного 6 сентября на Канарских островах матерью несовершеннолетнего.