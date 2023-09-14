14 сентября, 18:08
Футбол в России

Четыре футболиста резервных команд "Реала" подозреваются в распространении частного видео

Игроки дали показания испанской полиции

ТАСС, 14 сентября. Четыре игрока резервных команд мадридского футбольного клуба "Реал" дали показания испанской полиции по делу о распространении частного видео в WhatsApp (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Об этом сообщает пресс-служба "Реала".

В клубе отметили, что по делу проходят один игрок главной резервной команды "Реала" - "Реал Кастилья" и три игрока из второй резервной команды - "Реала С".

Ранее агентство Reuters со ссылкой на полицию сообщило, что игроки подозреваются в распространении видео сексуального характера с участием несовершеннолетнего. Газета El Confidencial со ссылкой на источники сообщила, что дело возбуждено на основании заявления в полицию, поданного 6 сентября на Канарских островах матерью несовершеннолетнего.

 

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Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена. 

Теги:
Российский футбол
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