Замминистра обороны РФ открыл в ЦСКА Аллею Памяти в честь 78-летия Победы

На аллее посажена 31 ель в честь ветеранов, которые работали в ЦСКА

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков открыл в пятницу Аллею Памяти в ЦСКА, сообщили в ведомстве.

"На территории ЦСКА у Ледового катка состоялась торжественная церемония открытия Аллеи Памяти, приуроченная к 78-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. В торжественном мероприятии принял участие статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков", - рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что в церемонии также приняли участие начальник управления физической подготовки Вооруженных сил Андрей Зыков, начальник ЦСКА Артем Громов, участники Великой Отечественной войны призеры чемпионатов СССР по волейболу Людмила Смирнова и Николай Ключников, дочь участника Великой Отечественной войны заслуженного тренера СССР по футболу Сергея Шапошникова и вдова участника ВОВ заслуженного мастера спорта по хоккею и футболу Всеволода Боброва.

"Мы чтим память тех, кто ковал эту тяжелую и одновременно великую победу. И, конечно, сам факт открытия Аллеи Славы ЦСКА говорит о том, что и спортсмены Советского Союза, армейские спортсмены также принимали участие в Великой Отечественной войне. Спортивную форму одежды они поменяли на военную экипировку, спортивные снаряды на оружие и военную технику. Все, кто интересуются историей Великой Отечественной войны, конечно же, знают о подвигах армейских спортсменов", - сказал Панков.

На Аллее Памяти ЦСКА посажена 31 ель в честь выдающихся ветеранов Великой Отечественной войны, которые посвятили свои жизни не только спасению страны, но и труду на благо Центрального спортивного клуба армии.