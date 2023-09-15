Россиянин Гребнев стал чемпионом Азии по шахматам среди юниоров

В девяти турах спортсмен набрал семь очков

ТАСС, 15 сентября. Международный мастер по шахматам россиянин Алексей Гребнев одержал победу в первенстве Азии среди юниоров. Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат России.

В девяти турах он набрал 7 очков. Второе место занял представитель Индии С. Асват, уступивший Гребневу по дополнительным показателям. Третьим стал соотечественник Асвата Кришна Рохит (6,5 очков). В первенстве Азии среди женщин лучшей из россиянок стала Анастасия Иванова, которая заняла 14-е место (5,5).

Соревнования прошли в индийском городе Джамшедпур. В турнире приняли участие 58 юношей и 52 девушки.