В Калининграде организовали занятия по футболу для детей с ОВЗ

Министр спорта области Евгений Скачков заверил, что стадион "Балтика", где будут проводить занятия, подходит для адаптивного футбола

КАЛИНИНГРАД, 15 сентября. /ТАСС/. Калининградский футбольный клуб "Балтика" совместно с одной из местных частных футбольных школ организовал бесплатные тренировки по адаптивному футболу для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на одноименном стадионе в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

"На стадионе "Балтика" стартовали бесплатные занятия по адаптивному футболу. Еженедельные двухразовые тренировки для детей с ограниченными возможностями здоровья организовал футбольный клуб "Балтика" и одна из калининградских частных футбольных школ", - говорится в сообщении пресс-службы.

Министр спорта области Евгений Скачков отметил, что стадион, на котором проводятся занятия, подходит для тренировочного процесса как профессионалов или воспитанников академии "Балтики", так и для адаптивного футбола, заметив, что традиции этого направления сильны в регионе. "Один из действующих наставников системы подготовки академии "бело-синих" [цвета ФК "Балтика"] Андрей Воронин в прошлом десятилетии написал специализированную программу реабилитации и адаптации посредством футбольного фристайла и футбола для детей с ментальными нарушениями и со своими воспитанниками привлекался под знамена сборной России. Это значит, что подобного прогресса может добиться каждый такой калининградский ребенок", - приводит пресс-служба слова Скачкова.

В структуре регионального спорта функционирует также областная спортивная школа олимпийского резерва по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, осуществляющая подготовку по различным направлениям и видам заболеваний.