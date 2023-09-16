Сезон фигурного катания в России стартует контрольными прокатами в "Мегаспорте"

В субботу фигуристы покажут короткие программы, в воскресенье - произвольные

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Контрольными прокатами сильнейших российских фигуристов начнется очередной сезон в фигурном катании. Мероприятие пройдет 16-17 сентября на льду арены "Мегаспорт", в субботу фигуристы продемонстрируют короткие программы, в воскресенье - произвольные.

Из олимпийской тройки Пекина в женском одиночном катании на лед в субботу выйдет лишь Камила Валиева. Две другие воспитанницы команды Этери Тутберидзе - чемпионка Игр-2022 Анна Щербакова и серебряный призер соревнований Александра Трусова - в прокатах участия не принимают. Для Валиевой сложность первого испытания в сезоне будет усугублена предстоящим судебным разбирательством в Спортивном арбитражном суде. Слушания пройдут в закрытом режиме в Лозанне 26, 27 и 28 сентября, 29 сентября назначено резервным днем. Валиева даст показания в режиме видеоконференцсвязи.

Толика заслуженного внимания полагается Елизавете Туктамышевой, для ученицы Алексея Мишина это будет уже 13-й сезон. Также в прокатах примет участие и ученица Софьи Федченко Алина Горбачева, которая недавно заставила всех поволноваться - в конце августа она не вернулась домой после тренировки, в ее поисках были задействованы спасатели, сотрудники Следственного комитета России, прокуратуры и волонтеры, но ее нашли уже на следующий день. Если верить сообщениям фигуристки в ее соцсетях, кризис отношений с тренером преодолен, и она упорно готовится к предстоящему сезону.

Также на лед в субботу выйдут чемпионка России Софья Акатьева, Майя Хромых, Ксения Синицына, Анастасия Зинина, Софья Муравьева, Вероника Жилина и Аделия Петросян.

Из лидеров российского мужского катания на прокатах будет отсутствовать лишь Михаил Коляда, взявший паузу в карьере. В прокатах примут участие чемпион страны Евгений Семененко, а также победитель командного олимпийского турнира в Пекине Марк Кондратюк, Петр Гуменник, Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Макар Игнатов, Александр Самарин, Артем Ковалев, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, победитель чемпионата России по прыжкам Григорий Федоров и Илья Яблоков.

Степанова и Букин снова в деле

Самым ожидаемым возвращением в танцах на льду станет появление дуэта Александры Степановой и Ивана Букина. Фигуристы вернулись на лед после того, как партнерша стала мамой. Спортсмены приняли решение возобновить карьеру под руководством Александра Жулина, хотя все свои предыдущие титулы они выиграли с тренерами Ириной Жук и Александром Свининым.

Еще несколько дуэтов из первоначального списка участников выбыли в последний момент. Самым громким распадом межсезонья стало прекращение существования одного из самых перспективных российских дуэтов - Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола. Вслед за этим Федерация фигурного катания на коньках России объявила о распаде дуэта Елизаветы Пасечник и Максима Некрасова. На лед в субботу выйдут чемпионы России Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, Екатерина Миронова и Евгений Устенко, Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, Александра Прокопец и Александр Васькович, а также новые дуэты, которые образовали Аннабель Морозова и Игорь Еременко, Ирина Хавронина и Девид Нарижный, Софья Шевченко и Андрей Ежлов.

Главным противостоянием российского парного катания обещает стать дуэль победителей командного олимпийского турнира Анастасии Мишиной и Александра Галлямова с чемпионами страны Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским. Ранее эти спортсмены тренировались в команде Тамары Москвиной, однако в конце прошлого сезона Бойкова и Козловский приняли решение о переходе в команду Тутберидзе.

Повышенное внимание будет приковано и к новой паре молодоженов - к чемпионке Европы в соревнованиях одиночниц Алене Косторной и Георгию Кунице. Спортсмены тренируются в группе Сергея Рослякова, где растет и еще одна новая пара, которую образовали опытный Денис Ходыкин и Таисия Собинина. Ходыкин ранее выступал с Дарьей Павлюченко.

Также в прокатах примут участие Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, Дарья Бояринцева и Роман Плешков, Ясмина Кадырова и Валерий Колесов, Елизавета Осокина и Артем Грицаенко.

Прокаты в субботу и в воскресенье стартуют в 14:00 мск. Первыми на лед в субботу выйдут танцоры, затем выступят одиночницы, пары, а завершат прокаты мужчины. В том же порядке фигуристы в воскресенье представят и произвольные программы.