World Athletics отменила нейтральный статус, которым обладала и информатор WADA Степанова

В последний раз спортсменка выходила на старт в июле 2021 года

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) закрыла программу авторизованных нейтральных спортсменов (ANA), первой участницей которой была информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлия Степанова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе World Athletics.

"Программа авторизованных нейтральных спортсменов была прекращена после того, как Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была восстановлена в качестве федерации-члена на заседании совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций, - сообщил представитель пресс-службы. - Комиссия, которая принимала решения по заявкам ANA, прекратила свою работу".

Бегунья на 800 метров Степанова дебютировала на международных стартах в статусе нейтральной спортсменки в июле 2016 года на чемпионате Европы в Амстердаме, на котором получила дисквалификацию в предварительном забеге за нарушение правил прохождения дистанции. В отличие от большинства российских легкоатлетов Степановой и проживающей с 2013 года в США прыгунье в длину Дарье Клишиной не нужно было ежегодно подтверждать нейтральный статус.

Степановой 37 лет. Согласно информации с официального сайта Международной ассоциации легкоатлетических федераций спортсменка, проживающая на данный момент в США, последний раз выходила на старт в июле 2021 года на турнире в Филадельфии (штат Пенсильвания).

В декабре 2014 года Степанова и ее муж, бывший сотрудник Российского антидопингового агентства (РУСАДА), стали основными действующими лицами фильма немецкой телекомпании ARD, название которого можно перевести как "Секретное дело "Допинг". В нем утверждалось, что российские легкоатлеты систематически принимали запрещенные препараты по указанию своих тренеров. Расследование, проведенное независимой комиссией WADA, закончилось дисквалификацией Всероссийской федерации легкой атлетики и последующим недопуском российских легкоатлетов к участию в Играх-2016. Перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро разрешение принять участие в международных соревнованиях получила только Клишина.

В сентябре 2016 года президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах встретился с супругами Степановыми после чего Юлия на протяжении нескольких лет получала от Международного олимпийского комитета деньги на оплату тренировочного процесса, а ее муж стал консультантом МОК по вопросам допинга, допинг-контроля и защиты спортсменов.