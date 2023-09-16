Шипов назвал политически значимой победу шахматиста Гребнева на юниорском первенстве Азии

Международный гроссмейстер надеется, что впереди шахматиста ждет большая карьера

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Победа Алексея Гребнева в юниорском первенстве Азии важна с политической точки зрения, так как она фиксирует успешный переход Федерации шахмат России в этот регион. Такое мнение ТАСС высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

Гребев стал первым российским победителем азиатских соревнований после перехода ФШР а Азиатскую шахматную федерацию (ACF). На турнире он набрал семь очков в девяти турах.

"Это первое серьезное участие российских спортсменов в азиатских соревнованиях и сразу золотое, - сказал Шипов. - Причем Гребнев играл в одиночку, не было наплыва россиян. Находясь в незнакомой обстановке, в незнакомом климате, Алексей сумел проявить свои лучшие качества, надеюсь, впереди его ждет большая карьера".

"В данном случае политический момент важнее спортивного. Победа Гребнева фиксирует успешный переход России на Восток, а европейцы пусть без нас занимаются своими делами", - добавил собеседник агентства.

28 февраля делегаты генеральной ассамблеи ACF проголосовали за включение ФШР в состав организации. Решение о переходе из Европейского шахматного союза в ACF было принято наблюдательным советом ФШР 14 апреля 2022 года. 22 февраля совет Международной шахматной федерации одобрил решение ФШР перейти в ACF.