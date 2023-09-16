Каплина одержала победу в спринте на чемпионате России по летнему биатлону

Второй стала Анастасия Гореева, третьей - Ирина Казакевич

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Елизавета Каплина заняла первое место в спринтерской гонке на 7,5 км на лыжероллерах на чемпионате России по летнему биатлону. Соревнования проходят в Тюмени.

Победительница преодолела дистанцию за 21 минуту 15,6 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах. Второй стала Анастасия Гореева (отставание - 1,7 секунды; 1 промах), третьей - Ирина Казакевич (+7,8; 2).

Каплиной 27 лет, в 2019 году она завоевала серебряную медаль Универсиады в Красноярске.

17 сентября чемпионат России продолжится мужской и женской эстафетами.