Новичок ЦСКА Келлвен считает высоким уровень чемпионата России по футболу

Бразильский защитник отметил, что практически не знал о России до перехода в московскую команду

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Уровень Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) является высоким, в чемпионате есть серьезные команды. Такое мнение журналистам высказал бразильский защитник московского футбольного клуба ЦСКА Келлвен.

Келлвен стал игроком ЦСКА 1 сентября, ранее он выступал за "Атлетико Паранаэнсе".

"Меня очень хорошо приняли все ребята, с распростертыми объятиями, они помогают мне адаптироваться, - сказал Келлвен. - Конечно, не успел много потренироваться, сразу был матч с "Зенитом", поэтому я сейчас начинаю знакомиться с ребятами, узнаю всех по именам. Наше взаимопонимание будет от матча к матчу только улучшаться, потому что мы будем срабатываться, сыгрываться и добиваться результатов. Уровень лиги очень высокий, очень боевая лига, серьезные соперники, провел матчи против "Зенита" и "Крыльев Советов", теперь знаю их уровень, были матчи напряженные, с высокой интенсивностью. Мы будем стараться тренироваться и работать, чтобы соответствовать уровню лиги, потому что соперники хорошие, а уровень лиги высокий".

"Честно говоря, ничего практически не знал о России до этого, знал о ЦСКА, а также знал, что наш легендарный вратарь [Игорь Акинфеев], у которого огромный послужной список, является очень титулованным вратарем. Поскольку я сюда приехал, буду набирать больше информации о городе и о стране, хочу погрузиться в историю, узнать получше город, так что сейчас я очень счастлив, потому что моя семья со мной", - добавил бразильский защитник.

Келлвену 22 года, за "Атлетико Паранаэнсе" футболист провел 165 матчей, забив 7 мячей и отдав 22 результативные передачи.