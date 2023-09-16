16 сентября, 15:34
Футбол в России

Лидер чемпионата России по футболу "Краснодар" сыграл вничью с "Ахматом"

Встреча прошла в Грозном и закончилась со счетом 1:1

ГРОЗНЫЙ, 16 сентября. /ТАСС/. Грозненский футбольный клуб "Ахмат" дома со счетом 1:1 сыграл вничью с "Краснодаром" в матче восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ахмат-Арене".

В составе "Ахмата" гол забил Иван Олейников (3-я минута). У "Краснодара" отличился Кади (38).

"Ахмат" продлил беспроигрышную серию до четырех матчей, грозненцы одержали две победы и дважды сыграли вничью. "Краснодар" остается единственной командой в РПЛ, не потерпевшей ни одного поражения (пять побед, три ничьи).

"Краснодар" лидирует в турнирной таблице РПЛ с 18 очками, "Ахмат" - девятый, подопечные Мирослава Ромащенко набрали 11 очков. В следующем туре "Краснодар" примет екатеринбургский "Урал" 24 сентября, "Ахмат" днем ранее на выезде сыграет с калининградской "Балтикой".

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Краснодар"

8

5

3

0

18

12

3

9

2

"Крылья Советов"

8

4

3

1

15

19

11

8

3

"Динамо"

8

4

3

1

15

16

13

3

4

"Зенит"

7

4

2

1

14

15

6

9

5

"Урал"

7

4

1

2

13

8

8

0

6

ЦСКА

8

3

3

2

12

16

12

4

7

"Локомотив"

7

3

3

1

12

13

11

2

8

"Пари НН"

8

3

2

3

11

6

7

-1

9

"Ахмат"

8

3

2

3

11

11

9

2

10

"Спартак"

7

3

1

3

10

12

12

0

11

"Ростов"

7

2

1

4

7

8

14

-6

12

"Сочи"

7

2

0

5

6

8

11

-3

13

"Рубин"

7

1

3

3

6

9

15

-6

14

"Оренбург"

7

1

2

4

5

7

13

-6

15

"Факел"

7

1

1

5

4

5

13

-8

16

"Балтика"

7

1

0

6

3

6

13

-7

  

Теги:
Российский футбол
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