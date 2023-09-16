Лидер чемпионата России по футболу "Краснодар" сыграл вничью с "Ахматом"

Встреча прошла в Грозном и закончилась со счетом 1:1

ГРОЗНЫЙ, 16 сентября. /ТАСС/. Грозненский футбольный клуб "Ахмат" дома со счетом 1:1 сыграл вничью с "Краснодаром" в матче восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ахмат-Арене".

В составе "Ахмата" гол забил Иван Олейников (3-я минута). У "Краснодара" отличился Кади (38).

"Ахмат" продлил беспроигрышную серию до четырех матчей, грозненцы одержали две победы и дважды сыграли вничью. "Краснодар" остается единственной командой в РПЛ, не потерпевшей ни одного поражения (пять побед, три ничьи).

"Краснодар" лидирует в турнирной таблице РПЛ с 18 очками, "Ахмат" - девятый, подопечные Мирослава Ромащенко набрали 11 очков. В следующем туре "Краснодар" примет екатеринбургский "Урал" 24 сентября, "Ахмат" днем ранее на выезде сыграет с калининградской "Балтикой".