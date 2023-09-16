Лидер чемпионата России по футболу "Краснодар" сыграл вничью с "Ахматом"

ГРОЗНЫЙ, 16 сентября. /ТАСС/. Грозненский футбольный клуб "Ахмат" дома со счетом 1:1 сыграл вничью с "Краснодаром" в матче восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ахмат-Арене".
В составе "Ахмата" гол забил Иван Олейников (3-я минута). У "Краснодара" отличился Кади (38).
"Ахмат" продлил беспроигрышную серию до четырех матчей, грозненцы одержали две победы и дважды сыграли вничью. "Краснодар" остается единственной командой в РПЛ, не потерпевшей ни одного поражения (пять побед, три ничьи).
"Краснодар" лидирует в турнирной таблице РПЛ с 18 очками, "Ахмат" - девятый, подопечные Мирослава Ромащенко набрали 11 очков. В следующем туре "Краснодар" примет екатеринбургский "Урал" 24 сентября, "Ахмат" днем ранее на выезде сыграет с калининградской "Балтикой".
1
"Краснодар"
8
5
3
0
18
12
3
9
2
"Крылья Советов"
8
4
3
1
15
19
11
8
3
"Динамо"
8
4
3
1
15
16
13
3
4
"Зенит"
7
4
2
1
14
15
6
9
5
"Урал"
7
4
1
2
13
8
8
0
6
ЦСКА
8
3
3
2
12
16
12
4
7
"Локомотив"
7
3
3
1
12
13
11
2
8
"Пари НН"
8
3
2
3
11
6
7
-1
9
"Ахмат"
8
3
2
3
11
11
9
2
10
"Спартак"
7
3
1
3
10
12
12
0
11
"Ростов"
7
2
1
4
7
8
14
-6
12
"Сочи"
7
2
0
5
6
8
11
-3
13
"Рубин"
7
1
3
3
6
9
15
-6
14
"Оренбург"
7
1
2
4
5
7
13
-6
15
"Факел"
7
1
1
5
4
5
13
-8
16
"Балтика"
7
1
0
6
3
6
13
-7