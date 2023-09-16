Жамнов назвал поражение от ЦСКА в матче КХЛ хорошим уроком для "Спартака"

Красно-белые уступили в овертайме со счетом 2:3

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Поражение от ЦСКА в овертайме матча Фонбет - Континентальной хоккейной лиги станет для игроков "Спартака" хорошим уроком. Об этом журналистам рассказал главный тренер красно-белых Алексей Жамнов.

"Спартак" уступил в гостях в овертайме со счетом 2:3, ведя после первого периода 2:0.

"Первые 20 минут играли по заданию, во втором периоде перестали его выполнять. Чуть проиграли в движении, чуть проиграли борьбу за ничейные шайбы, - сказал Жамнов. - Ребята молодцы, отдались полностью, у меня нет претензий. Это для нас хороший урок, двигаемся дальше".

Хоккеисты ЦСКА не имели права так начинать дерби, отметил главный тренер армейцев Сергей Федоров. "Второй и третий периоды показали, что мы можем грамотно играть на местах. Игра без шайбы оставляет желать лучшего, но тем не менее смогли изменить игру и найти путь к победе", - сказал он.

Армейцы до игры со "Спартаком" потерпели два поражения подряд - от "Куньлунь Ред Стар" (2:3 в овертайме) и московского "Динамо" (1:4). "Мы ожидали другого старта чемпионата, но этого не случилось, поэтому пока мы идем от игры к игре и стараемся в каждом матче быть лучше в каких-то компонентах. Парни понимают, но теперь надо это превратить в реальность", - отметил Федоров.

В следующем матче ЦСКА 18 сентября дома сыграет с ярославским "Локомотивом", "Спартак" в этот же день в гостях встретится с московским "Динамо".