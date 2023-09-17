Хоккеист Нестеров назвал рабочей атмосферу в ЦСКА после поражений команды

Капитан команды отметил, что неудачи были, есть и будут

МОСКВА, 17 сентября. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Атмосфера в московском ЦСКА была рабочей после серии поражений в матчах регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС рассказал капитан армейцев Никита Нестеров.

16 сентября ЦСКА дома победил "Спартак" (3:2 ОТ). До этого армейцы уступили в гостях китайскому клубу "Куньлунь Ред Стар" (2:3 ОТ) и дома столичному "Динамо" (1:4).

"После поражений у нас была нормальная рабочая атмосфера, мы продолжали работать над собой, - сказал Нестеров. - Неудачи всегда есть, были и будут, это нормально. Нам нужно работать, и через эту работу придут победы. Оценивать игру команды я не буду, для этого у нас есть тренерский штаб".

Автор дубля в ворота "Спартака" Максим Соркин назвал смазанным начало сезона для ЦСКА. "У нас было много поражений. Но я считаю, что ничего страшного в этом нет, так как это начало сезона, - сказал он. - Я уверен, что мы сможем улучшить свою игру и результаты".

ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, подопечные Сергея Федорова набрали семь очков в семи матчах. В следующей игре ЦСКА 18 сентября дома сыграет с ярославским "Локомотивом".