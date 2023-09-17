Олимпийский чемпион Сидаков вышел в финал чемпионата мира по борьбе

В решающей схватке в весовой категории до 74 кг россиянин встретится с американцем Кайлом Дейком

ТАСС, 17 сентября. Обладатель золотой медали Олимпиады в Токио россиянин Заурбек Сидаков вышел в финал чемпионата мира по борьбе. Соревнования проходят в Белграде.

Сидаков, выступающий в вольной борьбе в весовой категории до 74 кг, в полуфинальной схватке победил азербайджанца Турана Байрамова со счетом 5:1. В финале россиянин встретится с американцем Кайлом Дейком.

Сидакову 27 лет, в его активе золото Игр в Токио в категории до 74 кг, две победы на чемпионатах мира и первое место на Кубке мира.

В весовой категории до 79 кг в финал пробился россиянин Ахмед Усманов. В полуфинале он победил Орхана Аббасова из Азербайджана (3:0), в решающей схватке он встретится с грузином Владимиром Гамкрелидзе. Олимпийский чемпион Заур Угуев будет бороться за бронзовую медаль в весовой категории до 57 кг.

В апреле Объединенный мир борьбы допустил российских и белорусских спортсменов до своих соревнований в нейтральном статусе.