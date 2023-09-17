Алиев рассказал, что продолжать карьеру фигуриста ему помогает рыбалка

Спортсмен признался, что ездит на рыбалку по четыре-пять раз в неделю

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Рыбалка помогает чемпиону Европы 2020 года по фигурному катанию Дмитрию Алиеву находить мотивацию для продолжения карьеры. Об этом он рассказал журналистам после выступления на контрольных прокатах сборной России в Москве.

"Настроение? По-разному. Мотивация скорее есть, чем нет. Но каждая тренировка в удовольствие, с большим КПД, стремлением работать. На сезон мотивации предостаточно. В чем нахожу? В рыбалке, правда. Купил новую лодку, езжу на рыбалку четыре-пять раз в неделю", - сказал Алиев.

"Я этим вдохновляюсь, отдыхаю. Самый большой трофей - щука около 2 кг. У меня уже девять удочек. Кому-то гольф, а мне - рыбалка", - отметил 24-летний фигурист.

Российские фигуристы с 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.