Тренер Бэбкок покинул "Коламбус", не проведя ни одного матча в НХЛ

Специалист возглавил команду 1 июля

ТАСС, 17 сентября. Канадец Майк Бэбкок покинул пост главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус". Об этом сообщает пресс-служба "Коламбуса".

Бэбкок возглавил команду 1 июля. 12 сентября журналист издания The Athletic Аарон Порцляйн сообщил, что клуб начал расследование в отношении специалиста. Причиной послужило то, что наставник просил игроков команды показать фотографии из их телефонов, чтобы лучше узнать хоккеистов вне льда.

"Я разочарован тем, что у меня не было возможности продолжить начатую работу, я знаю, что это будет в интересах организации, если я сейчас уйду. Желаю всем в организации удачи в предстоящем сезоне", - сказал Бэбкок.

Новым главным тренером "Коламбуса" назначен 52-летний Паскаль Венсан, который работал в клубе с 2021 года в качестве ассистента. За "Коламбус" выступают российские нападающие Егор Чинахов, Кирилл Марченко, защитник Иван Проворов, вратарь Даниил Тарасов. В межсезонье контракт с клубом подписал форвард Дмитрий Воронков, ранее игравший за казанский "Ак Барс".

Бэбкоку 60 лет. В НХЛ он тренировал "Анахайм", "Детройт", который в 2008 году привел к победе в Кубке Стэнли, и "Торонто". Канадская команда разорвала контракт с Бэбкоком в 2019 году, с 2021 года специалист работал в команде университета Саскачевана. Бэбкок является единственным тренером, который входит в "Тройной золотой клуб", куда попадают победители Кубка Стэнли, олимпийские чемпионы и чемпионы мира. В 2004 году он привел сборную Канады к победе на чемпионате мира, в 2010 и 2014 годах выиграл золото Олимпиады, а в 2016 году канадская команда под руководством Бэбкока стала победителем Кубка мира.

В регулярном чемпионате сезона-2022/23 "Коламбус" занял последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 59 очков в 82 матчах.