На Московском марафоне каждый год выявляют по 15-20 бегунов, которые пытаются жульничать

На марафон было зарегистрировано 38 тыс. человек

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Организаторы Московского марафона каждый год дисквалифицируют от 15 до 20 человек, которые пытаются сократить дистанцию во время забега. Об этом сообщил ТАСС директор марафона Дмитрий Тарасов.

Юбилейный, 10-й Московский марафон состоялся 17 сентября. На него было зарегистрировано рекордное количество участников - 38 тыс. человек.

"На Московском марафоне каждый год бывают случаи, когда участники забега жульничают, срезают дистанцию в силу того, что не могут преодолеть всю дистанцию или изначально поставили перед собой задачу это сделать, - заметил Тарасов. - На дистанции у нас есть специальные точки контроля, через которые участники должны пробежать. Если кто-то из них пропустил одну из этих точек, то он по правилам должен быть дисквалифицирован. У нас, как и на зарубежных марафонах, бывают нарушители, в среднем каждый год мы выявляем 15-20 человек".

27 августа в Мехико состоялся Мексиканский марафон, в котором приняли участие более 30 тыс. человек. По окончании забега организаторы получили анонимные жалобы на то, что многие участники забега добрались до финиша, сократив дистанцию. Было проведено расследование, по итогам которого более 11 тыс. бегунов были дисквалифицированы за то, что не прошли все точки контроля, установленные на маршруте. Несколько спортсменов оспорили решение о дисквалификации, сообщив комиссии по расследованию нарушений, что их трекеры некорректно записали информацию и не зарегистрировали прохождение точек контроля.