18 сентября, 11:43
Летние олимпийские виды спорта

Сидельникова уступила украинке Ткач в 1/8 финала чемпионата мира по борьбе

Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе

БЕЛГРАД, 18 сентября. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Сидельникова не сумела выйти в 1/4 финала чемпионата мира по борьбе. Соревнования проходят в Белграде.

В 1/8 финала россиянка уступила украинке Юлии Ткач. Спортсменки соревновались в весовой категории до 59 кг. После поединка спортсменки не пожали друг другу руки. 16 сентября в четвертьфинале турнира в весовой категории до 61 кг россиянин Абасгаджи Магомедов победил украинца Валентина Блесецкого, после поединка украинский спортсмен не пожал руку россиянину.

Чемпионат мира по борьбе проходит с 16 по 24 сентября. Финальные схватки в женской борьбе пройдут с 19 по 21 сентября. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
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