18 сентября, 13:08
Зимние олимпийские виды спорта

Коростелев стал победителем чемпионата России по лыжероллерам в классической гонке

У женщин первой стала Анастасия Фалеева

ТАСС, 18 сентября. Савелий Коростелев стал победителем классической гонки на чемпионате России по лыжероллерам. Соревнования прошли в Архангельской области.

Коростелев преодолел дистанцию 20 км за 48 минут 24,7 секунды. Второе место занял Иван Якимушкин (48.35,0), третьим стал Ермил Вокуев (48.53,3). Коростелеву 19 лет, он является двукратным чемпионом мира серди юниоров.

У женщин победительницей в классической гонке стала Анастасия Фалеева, преодолевшая дистанцию 15 км за 43 минуты 36,1 секунды. Второй стала Ольга Царева (43.58,1), третье место заняла Мария Истомина (44.03,3).

Классические гонки стали завершающими на чемпионате России. 

Теги:
Зимние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация