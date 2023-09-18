Коростелев стал победителем чемпионата России по лыжероллерам в классической гонке

У женщин первой стала Анастасия Фалеева

ТАСС, 18 сентября. Савелий Коростелев стал победителем классической гонки на чемпионате России по лыжероллерам. Соревнования прошли в Архангельской области.

Коростелев преодолел дистанцию 20 км за 48 минут 24,7 секунды. Второе место занял Иван Якимушкин (48.35,0), третьим стал Ермил Вокуев (48.53,3). Коростелеву 19 лет, он является двукратным чемпионом мира серди юниоров.

У женщин победительницей в классической гонке стала Анастасия Фалеева, преодолевшая дистанцию 15 км за 43 минуты 36,1 секунды. Второй стала Ольга Царева (43.58,1), третье место заняла Мария Истомина (44.03,3).

Классические гонки стали завершающими на чемпионате России.