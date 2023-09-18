"Локомотив" обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Ярославский "Локомотив" со счетом 2:1 на выезде обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 4 894 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Ярослав Лихачев (2-я минута) и Денис Алексеев (17). У проигравших отличился Антон Слепышев (48).

"Локомотив" одержал третью победу подряд в регулярном чемпионате. Команда из Ярославля набрала 10 очков после 7 матчей. В активе действующего обладателя Кубка Гагарина ЦСКА 7 очков в 8 играх.

В следующем матче "Локомотив" 20 сентября на выезде сыграет с минским "Динамо". ЦСКА 21 сентября в гостях встретится с "Ладой" из Тольятти.