Победитель Олимпиады Сидаков стал трехкратным чемпионом мира по борьбе

Чемпионат мира по борьбе

В финальной схватке россиянин победил американца Кайла Дейка

БЕЛГРАД, 18 сентября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по вольной борьбе россиянин Заурбек Сидаков выиграл золотую медаль чемпионата мира. Соревнования проходят в Белграде.

В финальной схватке в весовой категории до 74 кг Сидаков победил американца Кайла Дейка.

27-летний Сидаков выиграл третью золотую медаль на чемпионатах мира. Ранее он побеждал на турнирах 2018 и 2019 годов.

Дейку 32 года. Он является четырехкратным чемпионом мира. В 2018 и 2019 годах американец побеждал в весовой категории до 79 кг, после чего перешел в весовую категорию до 74 кг. На Олимпиаде в Токио Дейк стал бронзовым призером.

Сидаков завоевал вторую золотую медаль для российской команды на текущем чемпионате мира. В весовой категории до 79 кг победу одержал Ахмед Усманов. Абасгаджи Магомедов в весовой категории до 61 кг стал серебряным призером.

Чемпионат мира по борьбе завершится 24 сентября. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.