Теннисист Надаль рассказал о желании стать президентом футбольного клуба "Реал"

Теннисист отметил, что сейчас у мадридского клуба самый лучший президент

ТАСС, 19 сентября. Бывшая первая ракетка мира, 22-кратный победитель турниров Большого шлема испанец Рафаэль Надаль хотел бы в будущем стать президентом мадридского футбольного клуба "Реал". Об этом он рассказал в интервью телеканалу Movistar.

"Стать президентом "Реала" в будущем? Думаю, что да, я бы этого хотел, сейчас у "Реала" самый лучший президент. В жизни бывает много разных поворотов, не знаю, смогу ли я. Время покажет", - сказал Надаль, который является болельщиком "Реала".

Надалю 37 лет, на его счету 92 титула под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов, в том числе 22 - на турнирах Большого шлема, по этому показателю он уступает только сербу Новаку Джоковичу (24). Испанец 209 недель возглавлял мировой рейтинг. Он является двукратным олимпийским чемпионом - в одиночном (2008) и парном (2016) разрядах. В составе национальной сборной Надаль стал четырехкратным обладателем Кубка Дэвиса.

С 2009 года пост президента "Реала" занимает Флорентино Перес.