Эксперт назвал качества, за счет которых борец Сидаков выиграл золото чемпионата мира

Главной задачей на ближайшее время задача у спортсмена является правильная подготовка к Олимпиаде без травм, подчеркнул тренер Виктор Рожков

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 сентября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по вольной борьбе россиянин Заурбек Сидаков стал трехкратным чемпионом мира благодаря упорству и постоянным тренировкам. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России по вольной борьбе, старший тренер мужской сборной Югры Виктор Рожков.

"Он смог победить за счет своего характера, упорства, большого трудолюбия, - сказал Рожков. - Чтобы пройти три чемпионата мира и между ними Олимпийские игры - он морально стойкий, волевой и всегда добивается задач, которые перед ним стоят. Я не сомневался, что он выиграет, поскольку у него все для этого есть. И самое главное, что Заурбек был в хорошей спортивной форме".

На чемпионате мира в Белграде в финальной схватке в весовой категории до 74 кг 27-летний Сидаков победил американца Кайла Дейка.

По словам тренера, главная на ближайшее время задача у Сидакова - подойти без травм и правильно подготовиться к Олимпийским играм в Париже, чтобы доказать на них, что он сильнейший на планете в своей весовой категории.

Сидаков завоевал вторую золотую медаль для российской команды на текущем чемпионате мира. В весовой категории до 79 кг победу одержал Ахмед Усманов. Абасгаджи Магомедов в весовой категории до 61 кг стал серебряным призером. Чемпионат мира по борьбе завершится 24 сентября. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.