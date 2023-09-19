"Зенит" отдал футболиста Бакаева в аренду клубу из ОАЭ "Аль-Вахда"

Соглашение рассчитано до конца сезона и не включает опцию выкупа

ТАСС, 19 сентября. Российский футболист Зелимхан Бакаев перешел из петербургского "Зенита" в клуб из ОАЭ "Аль-Вахда" на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".

"Футбольные клубы "Зенит" и "Аль-Вахда" достигли соглашения о переходе атакующего полузащитника в команду из Абу-Даби на правах аренды до конца сезона без права выкупа", - говорится в заявлении.

Бакаеву 27 лет, он перешел в "Зенит" из "Спартака" в 2022 году. В составе петербургской команды полузащитник стал чемпионом России и двукратным победителем суперкубка страны. За "Спартак" Бакаев выступал с 2014 года, сезон-2018/19 он провел в аренде в тульском "Арсенале". В составе столичной команды в 2021 году Бакаев стал обладателем Кубка России.

В составе сборной России Бакаев провел 13 матчей и забил 1 гол.