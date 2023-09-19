Команды из 17 стран примут участие в десятых фиджитал-играх в Казани

Соревнования стартуют 5 октября

ТАСС, 19 сентября. Десятые фиджитал-игры пройдут в Казани с 5 по 22 октября. Они будут самыми массовыми - в них примут участие команды из 17 стран, сообщили в пресс-службе "Игр будущего".

"Команды из 17 стран приедут в Казань, чтобы принять участие в юбилейных десятых фиджитал-играх. Самый масштабный фиджитал-турнир стартует в столице Татарстана с 5 октября. Его участники будут бороться за право попасть на мультиспортивный международный турнир "Игры будущего - 2024", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что несколько десятков команд будут выявлять лучших в семи дисциплинах. В двух из них - фиджитал-баскетболе и фиджитал-футболе - соревнования пройдут в международном формате. В них примут участие спортсмены из Испании, Китая, Сербии, Турции, Камеруна, Нигерии, Таиланда, Туниса, Чили и других стран.

Десятый турнир откроет финальный этап подготовки к международному турниру "Игры будущего".

Фиджитал-игры проводятся в преддверии "Игр будущего", которые впервые состоятся с 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.