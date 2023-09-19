Джикия считает, что аренда в клуб из ОАЭ "Аль-Вахда" поможет Бакаеву перезагрузиться

По мнению защитника "Спартака", у его бывшего одноклубника не получилось проявить себя в "Зените"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сентября. /ТАСС/. Аренда в клуб из ОАЭ "Аль-Вахда" поможет футболисту "Зенита" Зелимхану Бакаеву перезагрузиться. Такое мнение журналистам высказал футболист "Спартака" Георгий Джикия.

19 сентября пресс-служба "Зенита" сообщила, что Бакаев перешел в "Аль-Вахду" на правах аренды до конца сезона без права выкупа.

"Мы вчера общались с Зелимханом, - сказал Джикия. - Это часть нашей работы, перезагрузится, расставит приоритеты, все будет хорошо. Такое бывает, тут нужно профессионально отнестись к ситуации, ему 27 лет, самый сок впереди. Он сейчас четко поймет, как и что дальше".

"Мы говорили о том, что конкуренция в "Зените" будет высокой. Он попробовал, сделал, не получилось, но на этом жизнь точно не заканчивается", - добавил Джикия.

Бакаеву 27 лет, он перешел в "Зенит" из "Спартака" в 2022 году. В составе петербургской команды полузащитник стал чемпионом России и двукратным победителем суперкубка страны. За "Спартак" Бакаев выступал с 2014 года, сезон-2018/19 он провел в аренде в тульском "Арсенале". В составе столичной команды в 2021 году Бакаев стал обладателем Кубка России.