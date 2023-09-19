В СКА сменился капитан после пяти поражений подряд в Континентальной хоккейной лиге

Вместо Марата Хайруллина капитаном назначен Александр Кадейкин

ТАСС, 19 сентября. Нападающий Александр Кадейкин будет капитаном петербургского СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с череповецкой "Северсталью". Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Капитаном СКА в предыдущих матчах был нападающий Марат Хайруллин.

"На следующий матч с нашивкой капитана команды выйдет Александр Кадейкин, в трудный для команды момент нам очень пригодится опыт и уверенность Саши. Он был с нами в победный сезон-2014/15, когда команда одержала победу над ЦСКА в финале конференции, отыгравшись с 0-3 в серии, был капитаном сборной на Кубке Первого канала. Кадейкин сможет передать молодым игрокам и новичкам команды необходимую сейчас уверенность, задать правильный тон, обладает необходимым опытом и пониманием", - написал Ротенберг.

Хайруллин будет одним из ассистентов капитана. Вторым ассистентом стал защитник Артем Сергеев.

СКА потерпел пять поражений подряд в регулярном чемпионате КХЛ. Команда из Санкт-Петербурга после 7 матчей набрала 4 очка и занимает предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. Встреча между СКА и "Северсталью" состоится 20 сентября в Санкт-Петербурге.