Фигуристка Валиева вошла в заявку на этапы Гран-при России в Казани и Москве

Спортсменка подозревается в употреблении запрещенного препарата, слушания по делу пройдут в конце сентября

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в командных соревнованиях Камила Валиева вошла в заявку на этапы Гран-при России в Казани и Москве. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Этап в Казани пройдет с 10 по 13 ноября, в Москве - с 24 по 27 ноября. Гран-при будет состоять из шести предварительных и финального этапа.

Первый этап пройдет в Уфе 13-16 октября, второй состоится в Омске 20-23 октября, третий - в Красноярске 27-30 октября. Пятый этап пройдет в Самаре с 17 по 20 ноября.

На первом этапе в женском одиночном катании выступят Анастасия Зинина, Аделия Петросян и Майя Хромых, на втором этапе свои программы представят Софья Акатьева, Алина Горбачева, Вероника Жилина и Ксения Синицына. В число участниц третьего этапа вошли Петросян, Дарья Садкова, Елизавета Туктамышева и Вероника Яметова. На четвертом этапе, помимо Валиевой, выступят Горбачева, Жилина, Зинина и Софья Муравьева, на пятом этапе - Акатьева, Садкова, Синицына и Хромых. В заключительном этапе, кроме Валиевой, примут участие Туктамышева, Муравьева и Яметова.

17-летняя Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года, результат проверки которой был обнародован только в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала золото в командном турнире.

Слушания по делу в Спортивном арбитражном суде (CAS) пройдут в закрытом режиме в Лозанне 26, 27 и 28 сентября, 29 сентября назначен резервным днем.