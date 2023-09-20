ПСЖ обыграл дортмундскую "Боруссию" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов

Встреча завершилась со счетом 2:0

ТАСС, 19 сентября. Французский ПСЖ обыграл германскую "Боруссию" из Дортмунда со счетом 2:0 в матче первого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Париже.

Забитыми мячами отметились Килиан Мбаппе (49-я минута, с пенальти) и Ашраф Хакими (58).

В другом матче группы F итальянский "Милан" дома сыграл вничью с английским "Ньюкаслом" (0:0). В следующем туре ПСЖ на выезде сыграет с "Ньюкаслом", "Боруссия" примет "Милан". Игры пройдут 4 октября.

В группе Е итальянский "Лацио" дома со счетом 1:1 сыграл вничью с испанским "Атлетико" благодаря голу вратаря Ивана Проведеля в компенсированное время. Нидерландский "Фейенорд" на своем поле со счетом 2:0 обыграл шотландский "Селтик". В матчах группах G действующий победитель Лиги чемпионов английский "Манчестер Сити" дома победил сербскую "Црвену Звезду" (3:1). Германский "Лейпциг" с таким же счетом в гостях оказался сильнее швейцарского "Янг Бойз".

В группе Н испанская "Барселона" на своем поле со счетом 5:0 разгромила бельгийский "Антверпен". Португальский "Порту" в гостях обыграл украинский "Шахтер" (3:1). Встреча прошла на арене "Фолькспаркштадион" в Гамбурге, который является домашним для украинского клуба на групповом этапе.

В основном этапе Лиги чемпионов принимают участие 32 команды, которые разбиты на восемь групп. В плей-офф выйдут по две лучшие команды каждого квартета. 28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах.